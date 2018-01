Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, blickt in dieser Woche auf die starke Performance des TecDAX. Außerdem geht es um vier Einzelwerte aus diesem Index, nämlich um Nordex, Jenoptik, Aixtron und ADVA Optical. Michael Schröder verrät im Gespräch mit Marco Uome, wie er die vorgestellten Unternehmen einschätzt und wie Sie als Anleger optimal davon profitieren können.Bei Fragen an den Experten können Sie sich an folgende Adresse wenden: m.schroeder@deraktionaer.de