Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vivendi von 25,20 auf 30,00 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Lisa Yang verschob in einer am Montag vorliegenden Studie die Bewertungsbasis für die Papiere des französischen Medienkonzerns um ein Jahr in die Zukunft auf 2019. Zudem änderte Yang ihre Gewinnprognosen ein klein wenig./la/jha/ Datum der Analyse: 22.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0013 2018-01-22/10:57

ISIN: FR0000127771