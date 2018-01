Essen - Rechtszeitig zum einjährigen Jubiläum der Präsidentschaft von Donald Trump stehen in der öffentlichen Verwaltung in den USA die Räder still, so die Analysten der National-Bank AG.Am Freitag hätten sich die republikanischen und demokratischen Senatoren nicht einmal auf eine erneute kurzfristige Anhebung der Verschuldungsobergrenze einigen können. Selbst vier republikanische Senatoren hätten gegen den Vorschlag des Mehrheitsführers im Senat gestimmt. Am Wochenende sei zwar in Washington weiter diskutiert und verhandelt worden. Etwas Zählbares sei jedoch nicht dabei herausgekommen. Nun solle gegen 18 Uhr europäischer Zeit über eine Anhebung der Verschuldungsobergrenze bis 8. Februar abgestimmt werden. Ob es zu dieser Abstimmung kommen werde und ob es die notwendige Mehrheit geben werde, sei zu bezweifeln.

