FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.01.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6700 (6600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3380 (3000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4560 (4390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CONNECT GROUP PRICE TARGET TO 140 (165) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PRICE TARGET TO 80 (75) P - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS SAINSBURY TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 275 (295) P - DEUTSCHE BANK CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 680 (700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS CARPETRIGHT PRICE TARGET TO 95 (200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 275 (250) PENCE - HOLD - DEUTSCHE BANK RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 570 (460) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 470 (420) P - HOLD - GOLDMAN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3670 (3740) P - 'CONV, BUY LIST' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 560 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2950 (2850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2950 (2850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 528 (490) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 575 (600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES HAYS PRICE TARGET TO 210 (180) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES PAGEGROUP TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 640 (490) P. - UBS CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3140 (3300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SSE SCOTTISH & SOUTHERN PRICE TARGET TO 1400 (1450) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1925 (1900) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 437 (400) PENCE - 'NEUTRAL'



