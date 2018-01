Die Turbulenzen im Segment für Nachahmer-Arznei nehmen zu, obwohl dem Markt erhebliches Wachstum zugetraut wird. Zeit für eine Analyse der Situation.

Zwischen 2012 und 2017 ist der Weltmarkt für Generika jährlich um rund 10 % auf inzwischen mehr als 400 Mrd. US-Dollar angewachsen. Nach Zahlen des Marktforschungsinstituts IMS wird der Markt in den kommenden Jahren weiter zulegen: In den vergangenen fünf Jahren stieg der Anteil der Nachahmer-Medikamente am Gesamtmarkt für Arzneimittel von 27 auf nun 36 %. Bis 2020, so die Schätzungen, werden weitere Originalpräparate mit einem Marktwert von 100 Mrd. US-Dollar ihren Patentschutz verlieren. Bereits heute sind den Marktforschern ...

