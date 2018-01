Ein charakteristisches Merkmal dieser srm-Typen ist die zweistufig arbeitende Spritzeinheit, die große Schussvolumina bei kurzen Zykluszeiten und zugleich geringen Schließkräften der Schließeinheit bewältigt. Dabei laufen das Plastifizieren des Materials und das Einspritzen der Schmelze ins Werkzeug getrennt voneinander ab. Ein Extruder bereitet die Schmelze auf und transportiert sie in einen zylindrischen Speicher. Von dort aus spritzt sie ein Kolben druck- und geschwindigkeitsgeregelt in die Kavität ein. Dabei arbeitet der Plastifizierextruder ebenso zyklisch wie die Einspritzeinheit. In dieser Konstellation ist der Extruder nur für das Plastifizieren ausgelegt und nicht, wie bei einstufigen Systemen, zugleich auch auf das Einspritzen eines hohen Schussvolumens.

Für dieses alleinige Plastifizieren reichen deutlich kleinere Schnecken aus, die ihrerseits wesentlich kleinere Antriebe erfordern als die konventionellen, einstufigen Schneckenspritzgießmaschinen. Mit dieser Technologie lassen sich nach Angaben von Ettlinger Energieeinsparungen von ...

