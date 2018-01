Basel - Der Schweizer Fondsmarkt hat das Jahr 2017 mit einem Stand von 1'085,4 Mrd CHF abgeschlossen und damit im Monats- und Jahresvergleich zugelegt. Gegenüber Ende 2016 betrug der Anstieg 163,2 Mrd oder rund 18%, wobei sich die Nettomittelzuflüsse auf 90 Mrd beliefen, wie die Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am Montag mitteilt. Das Plus zum November betrug 5,0 Mrd, per Saldo resultierte ein Nettomittelabfluss in Höhe von 2,3 Mrd.

"Der Schweizer Fondsmarkt verzeichnete im vergangenen Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...