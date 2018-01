Der Genfer Luxusgüterkonzern Richemont kauft die italienische Yoox-Net-A-Porter für 2,8 Milliarden Euro. Dadurch soll der Online-Vertrieb deutlich ausgebaut werden.

Der Luxusgüterkonzern Richemont will den Absatz über das Internet ankurbeln und übernimmt die italienische Yoox-Net-A-Porter vollständig. Dafür greift der hinter dem französischen Branchenprimus LVMH zweitgrößte Hersteller von edlen Uhren, Schmuck, teurer Bekleidung und Lederwaren tief in die Taschen. Wie Richemont am Montag mitteilte, wird den Aktionären von Yoox-Net-A-Porter 38 Euro je Titel geboten - ein Aufpreis von rund 26 Prozent gegenüber dem Schlusskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...