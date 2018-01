Vertex, Inc., ein führender Anbieter von Steuerautomatisierungslösungen, kündigte an, dass Akram El-Rikabi sich dem Management-Team als regionaler Vorsitzender für europäische Operationen anschließen wird. Diese Ankündigung spiegelt die wachsende globale Präsenz des Unternehmens auf dem europäischen Markt und seine Bemühungen für die internationale Geschäftswelt wider.

Rebecca Polley, Vice President of Global Business Development von Vertex, erklärte: "Ein bewährtes Führungsteam und eine starke regionale Präsenz in Europa sind für den Kontakt mit unseren multinationalen Kunden, Interessenten und Partnern entscheidend. Akram wird in seiner Rolle Wachstumsinitiativen von Vertex unterstützen, durch seine Kenntnisse im Umgang mit Kunden, strategische Werte in ihren Technologieinvestitionen zu verwirklichen, vor allem im Rahmen der zunehmend komplexen globalen Steuerlandschaft."

El-Rikabi bringt 20 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Banking, globalen Partnerschaften und Softwaremanagement durch seine Zusammenarbeit mit globalen Konzernen in über 20 Ländern mit. Kürzlich war El-Rikabi regionaler Verkaufsdirektor von NICE Actimize Ltd. und für die strategische Entwicklung des Territoriums, den Kundendienst und die Kundenzufriedenheit mit einem Fokus auf Betrugsprävention, Compliance-Management und Anti-Finance-Crime verantwortlich. Er ist Diplomökonom der Ruprecht-Karls-Universität von Heidelberg.

"Ich freue mich über die strategische Position von Vertex und darauf, ein großartiges Team zu leiten, mit globalen Unternehmen und Partnern zusammenzuarbeiten, um auf die stetig wachsenden Steuertechnologieanforderungen auf dem Markt einzugehen", sagte El-Rikabi.

Vertex wächst weiter global und baute im vergangenen Jahr Büroräumlichkeiten in seinem US-amerikanischen Hauptsitz und in London und EMEA aus. Die erweiterten Standorte ermöglichen dem Unternehmen, Kunden und Partner weltweiter besser zu bedienen.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein führender Anbieter von Steuertechnologien und Diensten, der Unternehmen jeder Größe dabei unterstützt, das volle strategische Potential der Steuerfunktion durch automatisierte und integrierte Steuerprozesse auszuschöpfen, indem eine fortgeschrittene und vorausschauende Analytik von Steuerdaten eingesetzt wird. Vertex stellt Cloud-basierte und standortgebundene Lösungen bereit, die auf bestimmte Industrien für jede Hauptsteuerpolitik maßgeschneidert werden können, einschließlich Erträge, Absatz und Verbraucherverwendung, Mehrwert und Gehaltsabrechnung. Mit seinem Hauptsitz in Pennsylvania und Büros weltweit ist Vertex ein privates Unternehmen mit über 900 Mitarbeitern, das Unternehmen rund um den Globus bedient.

