Frankfurt - Investoren rechnen mit einer unrealistisch langen Nullzinsphase. Es liegt nun in der Verantwortung der EZB, diese Erwartungshaltung schrittweise zu verändern. Für die EZB-Sitzung am 25. Januar erwarten wir als weiteren Schritt in Richtung Normalisierung zunächst eine Änderung in der Forward Guidance.

"Für die erste EZB-Ratssitzung in diesem Jahr erwarten Investoren eine Änderung in der Forward Guidance der Europäischen Zentralbank und möglicherweise eine Ankündigung über das Endes ihres Wertpapierkaufprogramms.

In den letzten Wochen hat der Druck einiger bedeutender Mitglieder im EZB-Rat, insbesondere von Seiten des Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann und EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré, in Richtung einer klaren Ankündigung hinsichtlich des Endes des Ankaufprogramms zugenommen. Laut des am 11. Januar veröffentlichten Protokolls der letzten Ratssitzung befürwortet eine wachsende Zahl an Ratsmitgliedern nun eine Änderung in der Kommunikation ab Anfang diesen Jahres. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...