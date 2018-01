EXCHANGE NOTICE 22 JANUARY 2018 CERTIFICATES



TRADING ENDS: CERTIFICATES



Trading in the following three certificates of Nordea Bank AB (publ) will end on the Nasdaq Helsinki on 22 January 2018.



Identifiers:



Trading code: BULL MEOVALX2 NF ISIN code: FI4000037023 Orderbook ID: 86773



Trading code: BEAR MEOVAL NF ISIN code: FI4000037031 Orderbook ID: 86781



Trading code: BULL MEOVALX3 NF ISIN code: FI4000042874 Orderbook ID: 88654



Last trading day: 22 January 2018



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



***



TIEDOTE 22.1.2018 SERTIFIKAATIT



KAUPANKÄYNTI PÄÄTTYY: SERTIFIKAATIT



Kaupankäynti kolmella Nordea Bank AB:n (publ) sertifikaatilla päättyy 22.1.2018, jolloin instrumentit ovat viimeistä kertaa kaupankäynnin kohteena.



Perustiedot:



Kaupankäyntitunnus: BULL MEOVALX2 NF ISIN koodi: FI4000037023 id: 86773



Kaupankäyntitunnus: BEAR MEOVAL NF ISIN koodi: FI4000037031 id: 86781



Kaupankäyntitunnus: BULL MEOVALX3 NF ISIN koodi: FI4000042874 id: 88654



Viimeinen kaupankäyntipäivä on 22.1.2018.



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260