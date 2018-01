Wien - Die Staatsanleihen südlicher Euroländer erfreuen sich zu Jahresbeginn starker Nachfrage, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So sei die Emission der neuen 10-jährigen Benchmarkanleihe Portugals mehr als viermal überzeichnet gewesen. Auch Italien habe eine 20-jährige Anleihe mit dreifacher Überzeichnung platzieren können. In Spanien sei die Risikoprämie (10J vs. DE) zuletzt unter die Marke von 100 BP gefallen. Spanische Staatsanleihen hätten sich dabei von der jüngsten Aufwärtsbewegung der deutschen Benchmark fast völlig entkoppelt. Ein mögliches Upgrade von Fitch von aktuell BBB+ (p) sei bereits teilweise eingepreist worden. Die Analysten der RBI halten den Spread aktuell technisch und fundamental für übermäßig eng. Zudem sähen sie das anhaltende politische Risiko (Unabhängigkeitsbestrebung Kataloniens, Minderheitsregierung) nicht ausreichend reflektiert. Die Analysten würden erwarten, dass die Rendite der 10-jährigen spanischen Staatsanleihe in den kommenden Wochen die Aufwärtsbewegung der deutschen Benchmark zumindest teilweise nachhole. Sie würden daher den spanischen Spread auf ein bis vier Monate zum Verkauf empfehlen.

