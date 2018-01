Paris - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte treten zu Wochenbeginn auf der Stelle. Ein ungebrochen starker Euro verhinderte einen weiteren Anstieg des Eurostoxx 50, der am späten Vormittag so gut wie unverändert bei 3'648,86 Punkten stand. Er verharrte damit auf seinem höchsten Niveau seit November, das er vor dem Wochenende erreicht hatte.

Anleger mussten dabei abwägen zwischen der Hoffnung, dass in Deutschland bald eine neue Regierung gebildet werden kann, und dem anhaltenden "Shutdown" in den USA. Hierzulande hatte die SPD am Wochenende grünes Licht für Koalitionsverhandlungen mit der Union gegeben. In Washington jedoch haben Republikaner und Demokraten weiter keinen Ausweg aus der Haushaltssperre gefunden. Am Montag wird nun mit erneuten Gesprächen gerechnet.

Vor diesem Hintergrund ...

