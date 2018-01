marktEINBLICKE um 12: DAX-Anleger blasen Rekordjagd erneut ab, K+S wird gelobt

Nach dem Kursfeuerwerk zum Ende der vergangenen Woche bekommen DAX-Anleger am Montag kalte Füße, statt sich weiter in Richtung Rekordhoch zu bewegen. Der Regierungsstillstand in Washington sorgt offenbar auch am deutschen Aktienmarkt für ein wenig Verunsicherung.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 13.424

MDAX -0,3% 27.384

TecDAX +0,1% 2.704

SDAX +0,2% 12.536

Euro Stoxx 50 +0,0% 3.649

Die Topwerte im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) sind Deutsche Telekom, ProSiebenSat.1 und RWE. Dank eines positiven Analystenkommentars läuft es auch für die K+S-Aktie (WKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888) richtig gut.

