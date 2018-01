(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Digital Signage Pionier demonstriert die mannigfaltig einsetzbaren Partner-Lösungen

Die Integrated System Europe (ISE) 2018 ist die wichtigste Messe für [url=https://www.digitalsignage.de/home.html]Digital Signage[/url] in Europa. IAdea Deutschland nutzt seinen erneuten Messeauftritt, um alte und neue Kunden, Partner und Freunde zu treffen. Zusammen mit Concierge, Notice Branded Media und Onsign TV stellt der Digital-Signage-Experte auf der ISE 2018, vom 6. bis 9. Februar in Amsterdam, nicht nur sein aktuelles Portfolio an Signboards, Tochscreens und Media-Playern vor, sondern demonstriert auch die mannigfaltig einsetzbaren Partner-Lösungen.

Wie einfach, vielfältig und zielgerichtet Digital-Signage-Lösungen heute sind, demonstriert [url=https://www.digitalsignage.de/home.html]IAdea[/url] Deutschland auf der ISE 2018. Repräsentativ für die zahlreichen Anwendungsfälle und die digitale Verkaufsunterstützung sind vor allem die Lösungen der drei Partner, die als Mitaussteller bei IAdea auf dem Stand in Halle 8, E390, mit dabei sind.

Concierge bietet innovative und flexible Display-Lösungen für Konferenzräume inklusive Reporting und Buchung. Vor Ort zeigt Concierge die Digital-Signage-Konferenzraumlösung in einer Live-Demo und vor allem, wie die Lösung von den IAdea-Smart-Signboards unterstützt wird, wie beispielsweise in puncto Authentifizierung über NFC, standortweiter Zustandsüberwachung oder Konfigurationskonsistenzprüfungen.

Digital Signage leicht gemacht! Unter diesem Motto präsentiert der IAdea-Partner und Mitaussteller Notice Branded Media mit seinem Produkt Easyscreen Multi-Purpose-Anwendungen im Bereich Digital-Signage und Digital-Out-Of Home. Easyscreen steht für die volle Kontrolle über Digital Signage. Mit der Digital-Signage-Software lassen sich individuelle Online-Clips erstellen und nach vorgegebenen Zeitpunkten ausspielen. Die Clips oder ganze Programme lassen sich zudem bequem an die eigene Marke, den Standort und natürlich an die Zielgruppe anpassen. "Easyscreen ist einfach zu verstehen, macht Spaß beim Arbeiten und erzeugt den Wow-Effekt."

Onsign TV wurde für den professionellen 24/7-Betrieb entwickelt und ist eine Cloud-basierte Digital-Signage-Plattform mit Bildschirmen auf der ganzen Welt. Onsign TV ist vollständig in die IAdea-Media-Player integriert und bietet Bild-, HTML5- und Video-Streaming sowie fortschrittliche Signage-Überwachung, Echtzeit-Fernanzeige und Player-Steuerung. Zudem lässt sich eine umfangreiche Bibliothek mit Apps nutzen, darunter Fluginformationen, Wetterdaten, Finanzdaten, RSS-Feeds, Social Media-Integrationen und vieles mehr. Auf der ISE 2018 wird Onsign TV darüber hinaus zeigen, wie Digital-Signage den öffentlichen Verkehr transformiert, indem Bildschirme in Terminals, Bushaltestellen und im Fahrzeug eingesetzt werden.

[url=https://www.linkedin.xn--com/in/bjrn-christiansen-946bb2135/-wqd]Björn Christiansen[/url], Geschäftsführer von IAdea Deutschland, und sein Team präsentieren auf der ISE 2018 die aktuellen Signboards, Tochscreens. Media-Playern sowie Videowalls, zeigt aktuelle Lösungen, Case-Studies, Trends wie "Digital-Signage als Digitaler Verkäufer" auf und steht für vertiefende Gespräche zur Verfügung. Für den Messebesuch stellt IAdea Deutschland auch gerne ein Tagesticket auf Anfrage via Mail an vertrieb@digitalsignage.de kostenfrei aus.

