1967, nach dem Sechstagekrieg, beschränkten die Öl produzierenden Nationen im Nahen Osten ihre Ölexporte auf Länder die Israel in diesem Krieg unterstützen. Das zwang die USA und andere Länder mit Embargos zu reagieren und sicherzustellen, dass sie über eine stetige Versorgung mit Rohöl verfügten, wozu auch verstärkte Bohrungen im eigenen Land nach Öl gehörten. Diese intensivierten Bohrungen trugen dazu bei, dass die Ölförderung in den USA 1970 einen Höchststand von 9,6 Millionen Barrel pro Tag (BPD) erreichte.



Von da an ging es jedoch nur noch bergab. Die Produktion im Land sinkt stetig, den Tiefpunkt erreichte sie zur Zeit der Finanzkrise ...

