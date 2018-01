Trend 1: Nachhaltigkeit entlang der Supply Chain

Öko ist in. Der Wunsch nach nachhaltigen Nahrungsmitteln reicht dabei von der Erzeugung über den Weg des Erzeugnisses bis in die eigene Küche. Dabei spielt die Verpackung über die gesamte Supply Chain hinweg eine wichtige Rolle - im Hinblick auf Frische und Schutz der enthaltenen Waren, deren Qualitätserhalt und Kennzeichnung. Verpackungen aus Wellpappe oder Karton sind nicht nur zu nahezu einhundert Prozent recycelbar, sondern bestehen zudem aus nachwachsenden Rohstoffen, was die CO2-Bilanz positiv beeinflusst. Darüber hinaus werden solche Verpackungen von Verbrauchern als nachhaltig und umweltfreundlich wahrgenommen. Daher setzen auch Supermärkte und Discounter bei der Verpackung von Obst und Gemüse zunehmend auf Karton statt auf Kunststoff, wie etwa bei Kirschtomaten, die heute immer öfter in bedruckten Schalen aus Wellpappe erhältlich sind.

Trend 2: Werben mit der Region

Viele Erzeuger wissen es bereits: Bei Obst und Gemüse ist den Verbrauchern die regionale Herkunft der Produkte noch wichtiger als biologische beziehungsweise ökologische Gesichtspunkte oder eine Fair-Trade-Garantie. Das bestätigte erneut die Studie "Obst und Gemüse 2016" des Marktforschungsinstituts Mafowerk1. Der Nachteil: Regionale Produkte sind in Deutschland saisonbedingt nicht ganzjährig verfügbar. Daher bauen mittlerweile immer mehr deutsche Erzeuger ihr Obst und Gemüse in Gewächshäusern an. Für Verbraucher heißt das beispielsweise: Auch im November gibt es noch Erdbeeren aus Franken - anstatt aus Peru. Für die Erzeuger bedeutet das auf der einen Seite eine verlängerte Saison ...

Den vollständigen Artikel lesen ...