Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen von 77 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die französischen Großbanken dürften ein schwieriges Quartal hinter sich haben, geprägt von Ertragsdruck und vielen Sondereffekten, schrieb Analystin Flora Benhakoun in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für die BNP rechnet sie zur Vorlage der Bilanz zum vierten Quartal am 6. Februar mit einem Anstieg des bereinigten Nettogewinns im Jahresvergleich um 2 Prozent./edh/ck Datum der Analyse: 22.01.2018

AFA0039 2018-01-22/12:03

ISIN: FR0000131104