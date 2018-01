Wien - Der Datenkalender in der Eurozone in den kommenden Tagen ist dicht besetzt mit aussagekräftigen Umfrageindikatoren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Bei den Einkaufsmanagerindices (Schnellschätzung) rechnen die Analysten der RBI in Deutschland mit einem weiteren Anstieg, in Frankreich setzten sie dagegen nach der zuletzt sprunghaften Verbesserung einen kleinen Rücksetzer an. In der Eurozone sähen sie im Dienstleistungsbereich noch Luft für eine Verbesserung, die Umfrage im Verarbeitenden Gewerbe würden sie in etwa unverändert erwarten. Das Konsumentenvertrauen der Eurozone habe im Dezember den höchsten Stand seit rund 18 Jahren erreicht. Die Analysten der RBI rechnen mit einem nahezu unveränderten Ergebnis im Januar. Die Umfrage des ZEW-Instituts zu den Konjunkturerwartungen von Finanzmarktakteuren für Deutschland und der Eurozone sollte nach Meinung der Analysten eine leichte Aufhellung der Stimmung ausweisen.

