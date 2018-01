Gemischter Wochenstart in Asien DAX® (DE30 in der xStation 5) nähert sich dem Allzeithoch bei 13.530 Punkte Continental (CON.DE) und Vonovia (VNA.DE) stehen nach Herabstufungen unter Druck

Zusammenfassung:Die Reaktion der globalen Aktienmärkte auf die Stilllegung der US-Regierung war nur geringfügig. Die erste asiatische Sitzung der Woche war recht gemischt mit chinesischen Aktien, die leichte Gewinne verbuchten. Die europäischen Indizes rutschten nach der Nachricht über die Wiederaufnahme der deutschen Koalitionsgespräche in die Gewinnzone.

Nach einem abrupten Anstieg am Freitag nähert sich der DE30 der Marke bei 13.530 Punkten. Quelle: xStation 5 Mit Blick auf den DE30-Chart ist zu erkennen, dass die beeindruckenden Gewinne am Freitag den Index auf den höchsten Stand seit Anfang November gebracht haben. Der deutsche Leitindex befindet sich nun in der Nähe seines Allzeithochs bei 13.530 Punkten. Wenn also der globale Optimismus an den Aktienmärkten sowie an den heimischen - im Hinblick auf die Wiederaufnahme der Koalitionsgespräche - erhalten bleibt, könnte es in naher Zukunft zu einem Angriff dieser Widerstandszone kommen. Sollte dieses ...

