Altiplano beginnt mit Auslieferung von Massenprobenmaterial für die Verarbeitung und gibt unabhängigen Ressourcenbericht in Auftrag

19. Januar 2018 - Altiplano Minerals Ltd. (TSX-V:APN) (OTCQB:ALTPF) (FWB:9AJ1) (APN oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass mit der Auslieferung von Material aus der ersten Massenprobenahme, die derzeit im Bereich der historischen Kupfer-Gold-Mine Farellon bei La Serena (Chile) stattfindet, begonnen wurde. Das gewonnene Probenmaterial wird zur Verarbeitung zu einem regionalen Mühlenbetrieb - einer von der Regierung betriebenen Mautmühle - gebracht.

Im Rahmen der ersten Massenprobenahme erfolgt die Extraktion und Verarbeitung von 2.000 Tonnen Erzgangmaterial mit Cu-Fe-Au-Mineralisierung, das aus der Explorationsebene 395M - 50 Meter unterhalb der historischen Abbaustätten bei Farellon - gewonnen wird. APN hat bisher rund 1.700 der insgesamt 2.000 Tonnen extrahiert und 600 Tonnen für die Verarbeitung ausgeliefert. In weiterer Folge sollen pro Tag 50 - 100 Tonnen zusätzliches Material für die Verarbeitung ausgeliefert werden.

APN wird die Ergebnisse aus der ersten Massenprobenahme von 2.000 Tonnen mit den Ergebnissen der Splitterprobenahme, die am 9. Januar 2018 veröffentlicht wurde, sowie mit den Ergebnissen der Bohrprogramme 2017 vergleichen, um das Extraktionsverfahren im Vorfeld einer weiteren Massenprobenahme von 5.000 Tonnen weiter zu verfeinern. Diese Bewertung wird auch in einen unabhängigen Ressourcenbericht eingebunden, der am 15. Januar 2018 in Auftrag gegeben wurde.

CEO John Williamson erklärt: Unser Team ist von den potenziellen Ressourcen, die wir im Bereich der historischen Kuper-Gold-Mine Farellon so rasch freilegen können, begeistert. Auch die Möglichkeit, unsere Erfahrungen, die wir sowohl in diesem Bereich als auch im Bereich der historischen Kuper-Gold-Mine Maria Luisa sammeln konnten, für die raschere Erschließung zu nutzen, ist großartig. Nach Abschluss des aktuellen 2.000 Tonnen umfassenden Programms haben wir die Absicht, eine weitere Massenprobenahme von 5.000 Tonnen durchzuführen, um die Verfahren und Kosten der Extraktion und Auslieferung von 5.000 Tonnen pro Monat zu bewerten. Wir freuen uns auf den weiteren Ausbau dieser Projekte und darauf, unseren Aktionären im Jahr 2018 und auch in den Folgejahren gute Ergebnisse zu liefern.

Im Laufe des Monats Januar 2018 wird APN die Prüfung und Erneuerung seiner Sicherheitsinfrastruktur fortsetzen und in diesem Rahmen folgende Schritte setzen: Kauf und Einbau eines neuen Belüftungssystems auf einer Länge von 360 Meter; Bau eines 50 Meter langen Fluchttunnels und eines Abzugsschachts von Ebene 325M im Hugo Tunnel ausgehend bis hinauf zum historischen Alemendro Tunnel; und Einführung eines Luftgüteüberwachungssystems. Darüber hinaus werden ältere angemietete Bergbaumaschinen und -geräte durch neuere ausgetauscht, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und möglicherweise auch die Verarbeitungsmengen zu steigern. APN hat außerdem technische Berater beauftragt, die unsere Vertragspartner vor Ort bei der untertägigen Erschließung unterstützen sollen. Geplant ist eine Produktivitätssteigerung durch Einführung größerer Bohrlängen, optimierter Sprengmuster sowie weiterer Verbesserungsmaßnahmen.

All diese Aktivitäten, einschließlich die Massenprobenahme und die anderen laufenden Initiativen, sollen dazu beitragen, den potenziellen Wert des Projekts zu bestimmen und die möglichen Bergbauaktivitäten zu sondieren, die bei der Entscheidung im Hinblick auf weitere Schritte - auch im Hinblick auf eine mögliche zukünftige Produktionsentscheidung - berücksichtigt werden sollen. Die Umsetzung einer Massenprobenahme bei fehlenden Ressourcen oder Reserven ist mit einem zusätzlichen Risiko behaftet, ungeachtet dessen, dass im Konzessionsgebiet früher bereits Förderaktivitäten in kleinerem Maßstab stattfanden.

Im Rahmen seines laufenden Programms setzt APN die Empfehlungen um, die in dem auf SEDAR hinterlegten APEX-Bericht vom 10. Februar 2017 für die Explorationsentwicklung des Projekts Farellon enthalten sind; dabei stützt sich das Unternehmen auch auf frühere Produktionsdaten, die Untertage-Probentnahme und verwandte Tätigkeiten sowie auf die aktuellen Diamantbohrungen, um den Erzgehalt und die Mächtigkeiten der Mineralisierung zu schätzen. Bisher sind für das Konzessionsgebiet noch keine Mineralressourcen oder -reserven ausgewiesen; die derzeitigen Aktivitäten zur Mineralexploration sind Teil eines Programms, mit dem ermittelt werden soll, ob Mineralressourcen identifiziert werden können. Sobald das aktuelle Programm abgeschlossen ist, beabsichtigt das Unternehmen die neuen Ergebnisse zu veröffentlichen.

Eine Produktionsentscheidung wurde noch nicht getroffen. Sollte eine Produktionsentscheidung erfolgen, ohne dass eine Machbarkeitsstudie zum Nachweis der wirtschaftlichen und technischen Umsetzbarkeit durchgeführt wird, ergäben sich daraus ein größerer Unsicherheitsfaktor und aus wirtschaftlicher und technischer Sicht das Risiko des Scheiterns im Zusammenhang mit einer solchen Produktionsentscheidung.

Osbaldo Zamora Vega, P.Geol., der Vice President of Exploration von Altiplano, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne des National Instrument 43-101, der die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Altiplano

Altiplano Minerals Ltd. (APN: TSXV) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf die Evaluierung und den Erwerb von Projekten mit großem Ausbaupotenzial - von der Entdeckung bis hin zum Endstadium der Produktion - in Kanada und auch anderen Ländern spezialisiert ist. Die Unternehmensführung hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie Chancen nutzen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen und Wertschöpfung für das Unternehmen generieren kann. Nähere Einzelheiten zu Altiplano finden Sie auf der Webseite www.altiplanominerals.com.

FÜR DAS BOARD:

John Williamson e.h. President und CEO Weitere Informationen erhalten Sie über: Jeremy Yaseniuk, Director jeremyy@altiplanominerals.com Tel: (604) 773-1467

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf Explorationsbohrungen, Abbauaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Rechtsansprüche, Verzögerungen aufgrund mangelnder Kooperation Dritter, Änderungen in der Regierungspolitik hinsichtlich der Exploration und Förderung von Rohstoffen, sowie die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Anleger, die nähere Informationen zum Unternehmen wünschen, werden auf die laufende Berichterstattung des Unternehmens unter www.sedar.com verwiesen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42167 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42167&tr=1

