Die US-Bank JPMorgan hat die UBS-Aktie nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Alle Augen seien aber auf die Rendite für Aktionäre gerichtet. Zu der erwartungsgemäß angehobenen Dividende müsse man hier die nun angekündigten Aktienrückkäufe hinzurechnen, die seiner Ansicht nach noch Luft nach oben haben. Insgesamt sei die 2020 erwartete Aktienrendite nicht herausragend in der Branche./tih/ck Datum der Analyse: 22.01.2018

ISIN: CH0244767585