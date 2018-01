Kleine Presseschau vom 22. Januar 2018

Interessantes zum Marktumfeld und aus der Wirtschaft

Never mind the Markets: Die Notwendigkeit von Schulden

Bielmeiers Blog: Sinnvolle Reformvorschläge für den Euroraum

Acemaxx-Analytics: Wäre eine steilere Renditekurve gut für die Banken?

Rott & Meyer: Der Höhenflug des Ikarus

soffisticated: Geld war noch nie ein Passivum!

LGT-Finanzblog: Im Labyrinth der eigenen Dogmen

egghat's not so micro blog: Die Woche, in der es 450 Millionen neue Tethers regnete …

Bielmeiers Blog: S&P 500: Gewinnsprung so stark wie zuletzt 2011 - und es wird noch viel besser

Den vollständigen Artikel lesen ...