US-Vizepräsident Pence wird in Israel ein warmer Empfang bereitet. Ministerpräsident Netanjahu dankte ihm für die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt. Pence soll am Montag noch eine Rede in der Knesset halten.

US-Vizepräsident Mike Pence ist bei einem Besuch in Israel mit Regierungschef Benjamin Netanjahu zusammengetroffen. Es sei eine Ehre, "in der Hauptstadt Israels, Jerusalem" zu sein, sagte Pence am Montag zur Begrüßung. Die US-Regierung hatte im Dezember die umstrittene Entscheidung getroffen, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-Botschaft dorthin ...

