BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chef Martin Schulz hat einer schnellen Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union noch in dieser Woche eine Absage erteilt. "Ich treffe heute Abend mit Frau Merkel und Herrn Seehofer zusammen, und dann werden wir über die weiteren Fahrpläne reden", sagte er nach einer Fraktionssitzung in Berlin. "Aber die SPD wird nach diesem Parteitag erst einmal auch beraten müssen über die Struktur und die Fahrpläne, die mit unseren Vorstellungen korrespondieren."

Die SPD werde "erst einmal in dieser Woche" beraten, wie sie in die Gespräche gehe - "auf welcher Grundlage, welcher strukturellen und auch mit welcher personellen Zusammensetzung". Zu Äußerungen aus der Union für eine Regierungsbildung bereits Anfang März erklärte der SPD-Chef: "Wir werden sicher darauf achten, dass die Zeiträume, die wir jetzt in Angriff nehmen, nicht zu lang werden."

In dem Votum des SPD-Sonderparteitags vom Sonntag sah Schulz trotz der nur knappen Zustimmung eine Stützung seiner Position. "Damit ist der Weg frei, und das ist Rückendeckung", meinte Schulz, der seine Partei nun für die Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU in einer günstigen Ausgangslage sah. "Die Verhandlungsposition der SPD ist stark", sagte Schulz. Die Parameter in der deutschen Politik hätten sich durch das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen verändert. "Wir werden in diesen Koalitionsverhandlungen versuchen, so viel wie möglich an sozialdemokratischer Politik durchzusetzen", kündigte der SPD-Vorsitzende deshalb an.

Bei dem SPD-Parteitag in Bonn hatten 56 Prozent der Delegierten für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen gestimmt. Im Beschluss ist aber auch die Forderung nach Nachbesserungen enthalten. Die Sozialdemokraten wollen besonders Verbesserungen in der Arbeits-, der Gesundheits und der Flüchtlingspolitik. Konkret wollen sie Zugeständnisse beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus, bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen und der Bürgerversicherung im Gesundheitswesen erreichen. Aus der Union wurde das bereits abgelehnt.

January 22, 2018

