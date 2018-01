Frankfurt - Die Ölpreise starten wenig verändert in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank. Brent handele bei knapp 69 USD je Barrel, WTI bei 63,5 USD je Barrel. Beide Ölpreise hätten letzte Woche erstmals seit fünf Wochen wieder einen Verlust verzeichnet. Das Aufwärtsmomentum scheine also fürs Erste gebrochen.

