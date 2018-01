London (ots) -



Smith & Nephew (LSE: SN, NYSE: SNN), der weltweit tätige Anbieter

von Medizintechnologie, meldete heute die europäische Markteinführung

von MolecuLight i:XTM, einer leicht zu bedienenden tragbaren

Bildgebungsvorrichtung, die eine sofortige Messung der Wundfläche

ermöglicht und die Anwesenheit und Verbreitung potenziell schädlicher

Bakterien - in Echtzeit - in Wunden visualisiert.2,3



Gegenwärtig werden Wundbeurteilungen mit bloßem Auge durchgeführt.

Dabei fehlt die erforderliche Genauigkeit, die in der Mehrzahl der

Fälle für eine profunde klinische Entscheidungsfindung unerlässlich

ist.4 Mithilfe eines Fluoreszenzdetektors visualisiert MolecuLight

i:X schnell, sicher und bequem potenziell schädliche Bakterien 1,2,3

in Wunden, die sonst keine weiteren Anzeichen oder Symptome von

Infektionen aufweisen. Das Gerät verbessert die Fähigkeit von Ärzten,

für ihre Patienten die richtige Therapierung zum richtigen Zeitpunkt

auszuwählen1,2 und kann als Leitfaden für Wundprobenahmen- und

reinigung dienen,1,5,6 den Wundverlauf aufzeichnen,2,3 die Einbindung

von Patienten verbessern4,5 und die Wunddokumentation vereinfachen.1



Die klinischen Daten der Wundbeurteilungen zeigen, dass die

Einbindung von MolecuLight i:X in die Standardpflege eine objektivere

medizinische Entscheidungsfindung erleichtern und zu einer 9-fach

schnelleren Wundheilung 1 sowie einer um 54% verbesserten

Wundreinigung beitragen konnte.7



"MolecuLight i:X versetzt medizinische Fachkräfte in die Lage, zu

erkennen was für sie noch nie zuvor sichtbar war", so Paolo Di

Vincenzo, Senior Vice President Global Marketing, Wound bei Smith &

Nephew. "Es erfüllt uns mit Stolz, eine Partnerschaft mit der

MolecuLight Inc. einzugehen und unseren Kunden diese innovative

Technologie zur Verfügung stellen zu können. Diese Technologie

ergänzt unser Portfolio modernster Wundpflegeprodukte und wir sind

der Überzeugung, dass sie eine Revolution in der klinischen

Wundpflege einleiten wird."



"Erstmals sind die Ärzte in der Lage, für eine Wunde in situ zu

bestimmen, ob Bakterien vorhanden sind, und eine Wunde durch

Fluoreszenz-Visualisierung äußerst effektiv zu debridieren. Dies sind

grundlegende Bereiche im Rahmen der täglichen Wundpflege, die allzu

lange vernachlässigt wurden", so Dr. Ralph DaCosta, Gründer, Chief

Scientific Officer und Director der MolecuLight Inc.



Schätzungsweise 2 Millionen Personen in Europa leben mit einer

chronischen Wunde und rund 16% aller chronischen Wunden bleiben

selbst nach einjähriger oder längerer Behandlung ungeheilt.9,10,11

Die Sicherstellung, dass Wunden korrekt diagnostiziert und angemessen

behandelt werden, genießt bei den medizinischen Fachkräften in Europa

Priorität, reduziert die Kosten und verbessert die Ergebnisse für die

Patienten.



"MolcuLight i:X hat die klinische Entscheidungsfindung in meiner

Abteilung im Hinblick auf gezielte Probeentnahmen und das Debridement

sowie die Verbesserung des antimikrobiellen Managements entscheidend

transformiert. Darüber hinaus ist der Nutzen aufseiten der Patienten

äußerst spannend zu sehen", so Rosemary Hill*, Canadian Wound Ostomy

Continence Nurse Clinician, Lions Gate Hospital, Vancouver. "Indem

wir die Patienten in den Wundheilungsprozess einbinden und ihnen die

Möglichkeit bieten, Bilder in Echtzeit einzusehen, können wir nun

ihre Angst vermindern und Sicherheit im Hinblick auf eine geringere

bakterielle Belastung bieten."



Das MolecuLight i:X Imaging Device wurde von Health Canada

(Medizinische Lizenznummer 95784) zugelassen und erhielt das

CE-Konformitätskennzeichnung (Zertifikat Nr. G1160292355002) für den

Vertrieb in der Europäischen Union. Das MolecuLight i:X Imaging

Device ist den USA nicht erhältlich.



Die vollständige Pressemappe ist verfügbar unter

http://ots.ch/wHt60



Über Smith & Nephew



Smith & Nephew ist ein weltweit tätiger Anbieter von

Medizintechnologie, der medizinische Fachkräfte unterstützt, das

Leben von Menschen zu verbessern. Mit Führungspositionen in den

Bereichen orthopädische Rekonstruktion, fortschrittliche

Wundversorgung, Sportmedizin, Traumaimplantate und Extremitäten

beschäftigt Smith & Nephew mehr als 15.000 Mitarbeiter und verfügt

über eine Präsenz in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen

erwirtschaftete im Jahr 2016 Umsatzerlöse in Höhe von mehr als 4,7

Milliarden US-Dollar. Smith & Nephew gehört dem FTSE100 (LSE:SN,

NYSE:SNN) an.



Weitere Informationen über Smith & Nephew finden Sie auf unserer

Website www.smith-nephew.com, folgen Sie @SmithNephewplc auf Twitter

oder besuchen Sie Smith & Nephew plc auf Facebook.com.



Weitere Informationen über die Reduzierung von Wundinfektionen

erhalten Sie unter www.closertozero.com



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung kann sogenannte "zukunftsgerichtete

Aussagen" enthalten, die sich als zutreffend oder nicht zutreffend

erweisen können. Beispielsweise sind Aussagen zu erwarteten

Umsatzsteigerungen und Handelsmargen, Markttrends und unserer

Produkt-Pipeline zukunftsgerichtete Aussagen. Zu erkennen sind

zukunftsgerichtete Aussagen in der Regel an Ausdrucksweisen, wie

"anstreben", "planen", "beabsichtigen", "voraussichtlich", "gut

aufgestellt", "überzeugt sein", "schätzen", "erwarten", "abzielen",

"einschätzen" und ähnlichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere wichtige

Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

maßgeblich von den ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen in

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Bei Smith & Nephew gehören zu

derartigen Faktoren etwa wirtschaftliche und finanzielle Bedingungen

in den Märkten, in denen wir tätig sind, insbesondere Bedingungen,

die Gesundheitsanbieter, Zahlungsträger und Kunden betreffen, das

Preisniveau für etablierte und innovative Medizingeräte,

Entwicklungen in der Medizintechnologie, aufsichtsrechtliche

Genehmigungen, Erstattungsentscheidungen oder sonstige

Regierungsmaßnahmen, Produktmängel oder Rückrufe oder sonstige

Probleme mit Qualitätssicherungssystemen oder mangelnde Einhaltung

von zugehörigen Bestimmungen, Streitigkeiten bezüglich Patenten oder

sonstigen Ansprüchen, rechtliche Compliance-Risiken und damit

verbundene Untersuchungs-, Abhilfe- oder Durchsetzungsmaßnahmen,

Störungen der Lieferkette oder des Betriebs bei uns oder unseren

Zulieferern, Konkurrenz um qualifiziertes Personal, strategische

Maßnahmen, einschließlich Akquisitionen und Ausgliederungen, unser

Erfolg bei der Durchführung von Due-Diligence, Bewertung und

Eingliederung übernommener Firmen, Störungen infolge von

Transaktionen oder sonstigen Änderungen unserer Geschäftspläne oder

Organisation zur Anpassung an Marktentwicklungen sowie zahlreiche

sonstige Angelegenheiten, die uns bzw. unsere Märkte beeinflussen,

darunter auch solche politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher,

wettbewerblicher oder reputationsbezogener Natur. Bitte beachten Sie

die von Smith & Nephew bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) gemäss

dem U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen

Fassung eingereichten Dokumente sowie den aktuellen Jahresbericht von

Smith & Nephew auf Formblatt 20F, in denen einige dieser Faktoren

erörtert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gründen jeweils auf den

Smith & Nephew zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegenden

Informationen. Dieser Hinweis gilt für alle schriftlichen oder

mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die Smith & Nephew

zugeschrieben werden können. Smith & Nephew übernimmt keinerlei

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu

revidieren, um veränderten Umständen oder Erwartungen von Smith &

Nephew Rechnung zu tragen.



Marke von Smith & Nephew. Bestimmte Marken, die beim

US-amerikanischen Patent- und Markenamt eingetragen sind.



Über MolecuLight Inc.



MolecuLight Inc. ist ein in Privatbesitz befindliches kanadisches

Unternehmen für medizinische Bildgebung, das

fluoreszenz-bildgesteuerte Echtzeitlösungen anbietet, um Ärzte mit

aktuellen Informationen über bakterielle Wundbelastung und

Wundflächen zu versorgen, sodass sie in die Lage versetzt werden,

bessere diagnostische und Behandlungsentscheidungen zu treffen.



MolecuLight i:X wird von der MolecuLight® Inc. hergestellt. MaRS

Centre, South Tower 101 College St., Suite 200 Toronto, ON M5G 1L7,

Kanada Tel.: +1 647.362.4684 / Fax: +1 647.362.4730

www.moleculight.com



® Als eingetragene Marke anerkannt



[tm] Alle Marken anerkannt



MolecuLight i:X und Look to Heal sind eingetragene Marken der

MolecuLight Inc. in Kanada, den USA und dem VK. MolecuLight DarkDrape

ist eine eingetragene Marke der MolecuLight® Inc in Kanada und ist in

anderen Jurisdiktionen anhängig.



MolecuLight i:X wird von Smith & Nephew in der Schweiz vertrieben



Smith & Nephew Schweiz AG

Advanced Wound Management

Oberneuhofstrasse 10d

6340 Baar

T +41 41 766 22 44

F: +41 41 766 22 97

www.smith-nephew.ch

Alle Marken anerkannt © Oktober 2017 Smith & Nephew AWM-AWD-1187



