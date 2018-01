Frankfurt - Zwischenzeitliche Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung an den Rentenmärkten sorgte im Verlauf der letzten Woche beim Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) für Bewegungen in beide Richtungen, so die Deutsche Börse AG.Im Rahmen dieses Zickzack-Verlaufs testete das hiesige Rentenbarometer aus technischer Perspektive zumindest kurzzeitig wichtige Unterstützungen, wie Klaus Stopp anmerkt, so die Deutsche Börse AG. Noch sei der Renditedurchbruch nach oben zwar nicht gelungen. Der Händler der Baader Bank rate aber dazu, die Gefahr eines weiteren Abgleitens des Euro-Bund-Future nicht zu unterschätzen.

