Luxemburg - Der DKB Nordamerika Fonds (ISIN LU0117117829/ WKN 541953, ANL) ist ein Regionenfonds, der sich durch eine breite und indexnahe Streuung in Aktienwerte nordamerikanischer Unternehmen auszeichnet, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.Der dynamische Aufwärtstrend am US-Aktienmarkt habe sich auch in der ersten Dezemberhälfte fortgesetzt. Für steigende Kurse hätten der im Vorfeld der FED-Sitzung günstige Arbeitsmarktbericht (hoher Stellenaufbau und anhaltend geringer Lohndruck), gefestigte Erwartungen der baldigen Verabschiedung der US-Steuerreform, der höhere Ölpreis und die vorläufige Abwendung eines potenziellen Government Shutdown gesorgt. Nach der entscheidenden Verabschiedung der Steuerreform im US-Senat, die die wichtigste Hürde für die umfangreichen Steuersenkungen aus dem Weg geräumt habe, und auch nach der Verabschiedung in der zweiten Kammer des US-Kongresses, dem Repräsentantenhaus, sei ein weiterer Aufwärtsschub an den Aktienmärkten zunächst ausgeblieben. Die letzten Handelstage des Jahres 2017 seien sogar geprägt gewesen von Gewinnmitnahmen. Die Steuerreform werde aber über höhere Unternehmensgewinne in 2018 weiter positiv für den US-Aktienmarkt wirken.

Den vollständigen Artikel lesen ...