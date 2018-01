Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montagmittag etwas tiefer. Allerdings halten sich Verlierer und Gewinner in etwa die Waage und die Kursausschläge der Mehrheit der Titel in engen Grenzen. Ausschlaggebend für das Minus des SMI sind die Abgaben in UBS im Anschluss an die Jahreszahlen. Die Stimmung zum Wochenbeginn wird in Marktkreisen denn auch eher als neutral denn negativ eingestuft. Im Fokus stehen global gesehen die Hoffnungen auf eine baldige Regierungsbildung in Deutschland und der noch nicht gelöste Budgetstreit in den USA.

In Marktkreisen wird der "Shutdown" indes eher gelassen gesehen, zumindest vorläufig. Dieser dürfte - wenn überhaupt - höchstens für kurzfristige Irritationen sorgen, heisst es in einem Kommentar der ZKB. Die Bank verweist weiter auf den anhaltenden Optimismus der Investoren aufgrund der vorteilhaften Wachstumsaussichten der Weltwirtschaft und den daraus abzuleitenden "hervorragenden" Gewinnaussichten der Unternehmen. So sei etwa der Auftakt in die US-Berichtsaison nach 10% der im S&P 500 enthaltenen Unternehmen als gelungen zu bezeichnen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.45 Uhr 0,12% tiefer bei 9'498,16 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,13% auf 1'565,48 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,09% auf 10'925,28 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln ...

