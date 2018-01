Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Zu unserer Nr. 7 des gabb gab es eine Anmerkung eines Steuerberaters: "Sehr interessant sind Eure Angaben zur KESt. Der scharfe Rückgang bzw. die hohe KESt von 2015 war aber m.E. nach dadurch bedingt, dass hier noch die 25% gegolten haben, und danach 27,5 %." Okay: Deshalb wurde also 2015 offenbar noch geschüttet, was ging. Denn ja: Bei der KESt-Anmeldung ist es dasselbe Kasterl: Im Gesetz: § 27 EStG lautet es: Zu den Einkünften aus der Überlassung von Kapital gehören: Gewinnanteile (Dividenden) und sonstige Bezüge aus Aktien oder Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Das war der Beitrag: ....Ich hatte im Vorjahr mal im Rahmen eines Events von...

Den vollständigen Artikel lesen ...