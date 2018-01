Hannover - Nach dem Erfolg bei der Verabschiedung der Steuerreform rückt das Thema Staatfinanzierung in den USA mit dem "Government Shutdown" nun wieder stärker auf die Agenda der Finanzmärkte, so Tobias Basse von der Nord LB. Die Anleger scheinen grundsätzlich mit einer Einigung im Senat gerechnet zu haben, welche dann das akute Problem mit den US-Staatsfinanzen zumindest für eine gewisse Zeit geheilt hätte, so die Analysten der Nord LB.

