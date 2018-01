Die Mehrheit der Deutschen möchte in Aktien investieren. Doch nur wenige akzeptieren das Risiko. Martin Garske von apano erläutert die unterschiedlichen Risikoklassen bei Aktienfonds anhand des apano Global Systematik Aktienfonds.Knapp neun Millionen Aktionäre leben in Deutschland. Das sind eine halbe Million mehr Menschen, als es regelmäßige Lottospieler gibt und immerhin etwa 13 Prozent aller Erwachsenen. Das heißt im Umkehrschluss, dass sich 87 Prozent der Bundesbürger noch nicht für Aktien erwärmen konnten. Dafür werden vielerlei Gründe aufgeführt. Die meisten davon rühren daher, dass Kinder und Jugendliche im klassischen Schulunterricht noch nicht einmal Basiswissen über Volkswirtschaft erlernen. Wie überall im Leben: Unwissenheit ist die Mutter aller Vorurteile. Doch es gibt auch ein rational nachvollziehbares Motiv - und das hat es in sich: Aktien haben keine kalkulierbare Rendite! Investoren können mit Aktien deutlich reicher werden, aber auch erheblich ärmer. Unwissenheit ist also nicht das Hauptproblem für die Abneigung der Deutschen gegen Aktien, sondern das Risiko.

