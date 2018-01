Frankfurt - Für die erste EZB-Ratssitzung in diesem Jahr erwarten Investoren eine Änderung in der Forward Guidance der Europäischen Zentralbank und möglicherweise eine Ankündigung über das Ende ihres Wertpapierkaufprogramms, so Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income bei Allianz Global Investors, im Vorfeld der EZB-Sitzung am 25. Januar 2018.

Den vollständigen Artikel lesen ...