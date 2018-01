In den USA ist eingetreten, was Viele im Vorfeld nicht für möglich gehalten haben. Die Schuldenobergrenze ist erreicht und es gibt keine Einigung zum weiteren Haushaltsplan zwischen Republikaner und Demokraten. 850.000 Regierungs-Angstellte werden in den unbezahlten Urlaub geschickt. Lediglich die "essenziellen" Mitarbeiter müssen weiter Dienst schieben: Polizisten, Soldaten und Geheimdienst beispielsweise sind im Dienst, jedoch unbezahlt. Welche Kosten dieser Ausnahmezustand für die USA bedeutet und wie sich das auf die Wall Street auswirkt, erfahren Sie in dieser Sendung. Johanna Claar zu den wichtigsten Folgen des Government Shutdown und weshalb die Pläne von Trumps Protektionismus die Einigung bremsen.