Liebe Leser,

wir wissen alle, dass es an der Börse deutlich mehr Verlierer als Gewinner gibt. Obwohl mir keine Untersuchungen bekannt sind, die über einen längerfristigen Zeitraum und über alle Anlageklassen hinweg die Gewinne und Verluste der Anleger untersucht hätten, bin ich mir sehr sicher, dass die kolportierte Zahl das 90 % aller Marktteilnehmer zu den Verlierern gehören so falsch nicht sein kann. Viele Anleger fragen sich natürlich, warum verlieren all diese Menschen ihr Geld an ... (Jens Rabe)

Den vollständigen Artikel lesen ...