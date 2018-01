Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Energiewirtschaft BDEW hat vorgeschlagen, den Betreibern von Windrädern und großen Photovoltaikanlagen die Gewinne zu kürzen. Damit sollen die Kosten für den Ausbau der erneuerbaren Energien für Privathaushalte und die Wirtschaft sinken, die ihn automatisch mit der Stromrechnung bezahlen.

"Mit unserem Modell schöpfen wir die Mehrerlöse der Erneuerbaren ab", sagte BDEW-Chef Steffen Kapferer bei der Präsentation des neuen Reformvorschlags seines Verbandes für die Energiewende.

Bisher ist es so, dass der Strom aus Windkraft oder Solaranlagen über 20 Jahre mindestens mit dem Preis vergütet werden, den die Betreiber der Anlage in den Auktionen geboten haben. Haben sie beispielsweise in den Ausschreibungen ein Gebot von 5 Cent je Kilowattstunde eingereicht und bestätigt bekommen, erhalten sie diese Summe für zwei Dekaden. Liegt der Börsenstrompreis darunter, springt die Ökostromförderung ein und gleicht die Differenz aus. Liegt der Börsenstrompreis darüber, beträgt also zum Beispiel 6 Cent je Kilowattstunde, können die Betreiber den Extragewinn einstreichen.

Damit will der BDEW Schluss machen und diese Zusatzeinnahmen den Stromkunden zurückgeben, indem sie auf das Konto zum Ausbau der Erneuerbaren Energien eingezahlt werden sollen. Die Gesamtkosten für grünen Strom, den Verbraucher und Betriebe stemmen müssen, sind in den vergangen Jahren deutlich gestiegen und summieren sich mittlerweile auf deutlich über 20 Milliarden Euro im Jahr. Der Reformvorschlag zielt jedoch nur auf Neuanlagen, bestehende sollen weiter die zugesagte Subvention erhalten.

BDEW-Chef Kapferer beklagte bei der Vorstellung seines Vorstoßes, dass Union und SPD in ihren Gesprächen über die Fortsetzung der großen Koalition bislang nicht über die Reform der Ökostromförderung beraten hätten. "Hier ist das Sondierungspapier sicher noch kein großer Wurf", monierte Kapferer und forderte die drei Parteien auf, sich des Themas anzunehmen.

Der BDEW vertritt sowohl klassische Stromkonzerne mit Kraftwerken als auch reine Ökostromanbieter.

