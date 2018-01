Mainz (ots) -



Der Apfel gilt als Lieblingsobst der Deutschen - jährlich 19 Kilo isst jeder im Schnitt. Über den Trend zum Apfel als Lifestyle-Produkt berichtet "ZDFzoom" am Mittwoch, 24. Januar 2018, 22.45 Uhr, in "Der wahre Preis für den perfekten Apfel".



"ZDFzoom" nimmt das Konzept der sogenannten Clubsorten in den Blick: Ein Züchter bringt einen bestimmten Apfel auf den Markt und lässt die Sorte sowie den Markennamen schützen. Dieser wird anschließend mit millionenschweren Kampagnen beworben und teuer verkauft.



Wird das Naturprodukt zur Designerware? Den Eindruck bekommt "ZDFzoom"-Reporter Norman Laryea auf der "Fruit Attraction" in Madrid, der Fachmesse für Obst und Gemüse. Makellose Äpfel werden dort beworben und inszeniert, etwa ein rotfleischiger Apfel mit dem Markennamen "Kissabel". Das Innere erinnert eher an eine Melone, schmeckt aber tatsächlich wie ein Apfel. Die sogenannten Clubsorten verzeichnen in Deutschland mittlerweile einen Marktanteil von 14 Prozent - mit hohen Wachstumsraten. Und immer neue Kreationen kommen auf den hart umkämpften Apfelmarkt - wie etwa der Snack-Apfel "Rockit". Äpfel, gerade mal so groß wie Tischtennisbälle, werden in Plastikröhren verpackt und sollen an Tankstellen und Kiosken verkauft werden, als Snack für zwischendurch.



Wie gesund sind die neuen Züchtungen? Laut Experten gibt es bis zu vier Millionen Apfel-Allergiker in Deutschland. Die Symptome tauchen vor allem beim Verzehr von Sorten aus dem Supermarkt auf. Andere, sogenannte "alte Sorten", werden laut medizinischer Studien oft besser vertragen. Doch im Supermarkt findet man diese Äpfel so gut wie nie.



"ZDFzoom" hat neue und alte Sorten im Labor testen lassen. Das Ergebnis: Die "alten Sorten" enthalten mehr Polyphenole - Inhaltsstoffe, die nicht nur vor Allergien schützen, sondern auch die Abwehrkräfte stärken und sogar gegen chronische Krankheiten wie Rheuma helfen sollen.



