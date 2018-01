Wien - Mehrere Anbieter wollen Fonds auf Kryptowährungen wie Bitcoin auflegen - doch die US-Börsenaufsicht SEC hat sämtliche Pläne vorerst gebremst, so die Experten von "FONDS professionell".Das gehe laut Medienberichten aus einem Schreiben von SEC-Direktorin Dalia Blass an die führenden Fonds-Verbände in den Vereinigten Staaten hervor. Darin teile sie mit, dass die Börsenaufsicht noch "eine Reihe substanzieller Probleme mit dem Investorenschutz" sehe, die erst geprüft und beseitigt werden müssten, bevor ein Fonds zugelassen würde.

