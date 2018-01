Um die EU-feindliche Ukip-Partei in Großbritannien ist es schlecht bestellt. Ein Parteichef nach dem anderen trat in den vergangenen Monaten zurück. Nun könnte Henry Bolton an der Reihe sein.

Wegen eines Skandals um rassistische Äußerungen rutscht die rechtspopulistische Unabhängigkeitspartei (Ukip) in Großbritannien immer tiefer in die Krise. Der Vorstand sprach Parteichef Henry Bolton am Sonntagabend das Misstrauen aus - damit ist die Basis für seinen Rauswurf in den nächsten Wochen gelegt. Seine Stellvertreterin Margot Parker und der Parteisprecher für Immigration, John Bickley, traten aus Protest gegen ...

