BASF: Ergebnis steigt im Geschäftsjahr 2017

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF (WKN: BASF11 / ISIN: DE000BASF111) hat vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 bekannt gegeben. 2017 liegen Umsatz und Gewinn wie von BASF prognostiziert über den Vorjahreswerten und übertreffen somit die Analystenschätzungen.

BASF kann sein operatives Ergebnis (EBIT) um voraussichtlich 36% gegenüber den Vorjahreswert auf EUR 8,5 Mrd. steigern (2016: EUR 6,3 Mrd.). 2017 stieg der bereinigte Betriebsgewinn nach ersten Berechnungen auf EUR 8,3 Milliarden Euro. Das gab der DAX-Konzern am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung an die Börse bekannt. Auch der Umsatz wuchs um 12% auf EUR 64,5 Mrd. (EUR 57,6 Mrd. in 2016).

