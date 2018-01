Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag gut behauptet präsentiert. Im Mittagshandel kostet die Gemeinschaftswährung 1,2241 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Zum Franken bewegt sich die Gemeinschaftswährung bei einem Stand von 1,1771 CHF mehr oder weniger seitwärts und auch der US-Dollar bewegt sich zum Franken in einer engen Spanne oberhalb der 0,96er Marke. Aktuell steht er bei 0,9613 CHF.

Bei der Helaba hatte man zuletzt mit Blick auf das EUR/CHF-Paar Kurse oberhalb der 1,17er-Marke mit einer wachsenden Risikoneigung auf Investorenseite begründet. Gleichzeitig räumen die Devisenexperten der Bank ein, dass der Franken auch langfristig betrachtet teuer sei. "Der Euro-Franken-Kurs dürfte sich im neuen Gleichgewicht um 1,15 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...