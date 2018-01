NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yoox-Net-A-Porter nach einer Offerte von Richemont auf "Overweight" belassen. Das Gebot von 38 Euro entspreche einem fast 26-prozentigen Aufschlag auf den Schlusskurs vom Freitag, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie rechnet damit, dass der Kurs zumindest den Gebotspreis erreichen werde. Die Expertin hält auch eine positive Kursreaktion bei anderen europäischen E-Commerce-Firmen für möglich./tih/mis/ag

Datum der Analyse: 22.01.2018

ISIN IT0003540470

AXC0178 2018-01-22/14:20