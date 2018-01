Richemont: Ein guter Deal?

Heutzutage wird alles Mögliche über das Internet verkauft. Natürlich auch Luxusgüter. Kein Wunder also, dass der Schweizer Luxusgüterhersteller Richemont (WKN: A1W5CV / ISIN: CH0210483332) immer mehr auf den fahrenden Zug aufsteigt.

Richemont übernimmt dafür die restlichen Anteile am weltweit führenden Online-Anbieter von Luxusgütern Yoox-Net-A-Porter (YNAP). Am Montag kam die Nachricht am Markt zunächst nicht gut an. Die Richemont-Aktie verlor deutlich an Wert und gehörte zu den größten Verlierern im schweizerischen Leitindex SMI. Allerdings bewerteten nicht sämtliche Marktteilnehmer das Vorhaben negativ.

