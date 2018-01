Es herrscht Feierlaune an den Märkten - auch der Dax steht kurz vor seinem Rekordhoch. Doch mit den höheren Kursen sind die Anleger interessanterweise unzufrieden. Was das für die kommenden Handelstage bedeutet.

In den USA sorgt die Unternehmenssteuerreform für Feierlaune: Die seit Jahren im Ausland gebunkerten und nach US-Recht unversteuerten Gewinne können nun zu einem verminderten Steuersatz in die USA geholt werden. Umgehend werden gigantische Investitionen verkündet, die in ihrem Volumen bereits das Volumen des Marshallplans übersteigen - und das sogar, wenn man die Inflationsrate einrechnet. Entsprechend haussieren die US-Aktienmärkte. Zudem hat China mit 6,9 Prozent erstmals seit sechs Jahren wieder ein größeres BIP-Wachstum vermeldet als von der Zentralregierung mit 6,5 Prozent geplant war.

Diese positiven Meldungen wirkten sich auch auf den Dax aus, der in der abgelaufenen Woche um 1,4 Prozent auf 13.434 Punkte zulegen konnte. Eine solche Entwicklung hatte Börsenexperte Stephan Heibel am vergangenen Montag erwartet. Der Dax hatte seiner Ansicht zuvor "Schwung geholt für den nächsten Aufwärtsschub".

Basis für die Prognosen von Heibel, der auch die Geschäfte beim Analysehaus Animusx führt, ist die wöchentliche Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 2800 Anlegern. Hinter solchen Erhebungen zur Börsenstimmung stehen zwei Annahmen: Wenn die große Masse von Anlegern bereits investiert hat, bleiben wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anleger mehrheitlich nicht investiert haben, können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

Doch wie geht es weiter? Wird der Dax sein bisheriges Allzeithoch bei 13.525 Punkten bald überwinden? "Es sind teils widersprüchliche Signale, die wir den verschiedenen Sentiment-Indikatoren entnehmen können", analysiert der Börsenprofi.

Auf der einen Seite sichern sich institutionelle Anleger wieder ab, das ist ein "bullishes" Zeichen. Auf der anderen Seite spekulieren Privatanleger massiv auf steigende Kurse - auch wenn die ersten beginnen, ihre Positionen aufzulösen oder sogar auf fallende Kurse setzen. Solche Long-Spekulationen auf höhere Notierungen sind ein Indikator für künftig fallende Kurse, also "bärish" zu werten. Denn bei einer Korrektur müssen die Anleger verkaufen, um die Verluste zu begrenzen und verstärken damit diesen Trend.

Doch laut Heibel sollten sich Profianleger durchsetzen und einen möglichen Rückschlag beim Dax begrenzen. Denn auch ...

