Beim Kampfeinsatz der Türkei gegen kurdische Milizen in Syrien melden beide Seiten Erfolge, die sich zum Teil widersprechen. Fakt ist, dass bei dem Einsatz auch deutsche Panzer zum Einsatz kommen. Ein Überblick.

Geht es nach den Worten von Recep Tayyip Erdogan, ist der türkische Kampfeinsatz gegen radikale kurdische Milizen in Nordsyrien schnell beendet. Die türkischen Streitkräfte würden Afrin unter ihre Kontrolle bringen, so wie schon Dscharablus, al-Rai und al-Bab, sagte der türkische Staatschef am Montag in Ankara. Dann könnten die Syrer dorthin zurückkehren. Regelmäßig berichtet die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu, dass türkische Kampfeinheiten syrisch-kurdische Stellungen beschossen, einnehmen und die Operation vorantreiben.

Geht es nach den Meldungen der syrisch-kurdischen PYD, gönnen die kurdischen Rebellen den türkischen Kombattanten keinen Zentimeter. Die eigenen Milizen leisteten erbitterten Widerstand, beschossen türkische Grenzstädte mit Raketen und seien fest entschlossen, die "Operation Olivenzweig" des türkischen Militärs schnell zu zerschlagen. Ein Sprecher der syrisch-kurdischen Kampfeinheit der PYD erklärte am Montag, es gebe heftige Gefechte zwischen den von der YPG dominierten Syrischen Demokratischen Streitkräften und den "türkischen Okkupanten" im Gebiet von Afrin.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim gab am Montagnachmittag (Ortszeit) bekannt, dass zum derzeitigen Zeitpunkt keine türkischen Soldaten bei dem Einsatz gefallen seien. Auf der syrischen Seite heißt es wiederum, man habe mehrere türkische Panzer erobert und dabei auch "türkische Okkupanten" ...

