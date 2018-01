Wien - Insgesamt halten sich 2018 niedrigere Bruttoemissionen und niedrigere Tilgungen die Waage, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Nettoemissionen von Euro-Staatsanleihen würden somit mit ca. EUR 220 Mrd. konstant bleiben. Dies entspreche einer Ausweitung des Euro-Staatsanleiheangebots von 3,3% (nach 3,4% in 2017). Dahinter würden sich jedoch je nach Land sehr unterschiedliche Entwicklungen verbergen. In Deutschland und den Niederlanden würden die Tilgungen die Bruttoemissionen übersteigen, das Nettoangebot an Staatsanleihen sinke. Dieser Rückgang entspreche für die Niederlande 4% und für Deutschland 1% des ausstehenden Staatsanleihevolumens. In Österreich nehme das Nettoangebot zwar zu (+1%), allerdings weniger stark als im Vorjahr und weniger stark als in der Eurozone.

