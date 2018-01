Wien - Die Gesamtkosten, die bei der Anlage in Fonds anfallen, sind mitunter viermal so hoch wie bislang ausgewiesen, so die Experten von "FONDS professionell".Dies berichte die Wirtschaftszeitung "Financial Times" und berufe sich dabei auf eine Auswertung der Investmentberatung Long Cat. Seit Inkrafttreten der neuen Finanzmarktrichtlinie Mifid II müssten Asset Manager erstmals auch die Transaktionskosten in den Portfolios und sonstigen Aufwendungen in den Angaben ausweisen. Diese Punkte seien in der bisherigen Kennzahl "laufende Kosten" nicht enthalten gewesen.

