Die Exporte nach Russland sind 2017 zum ersten Mal seit fünf Jahren gestiegen. Begehrt waren vor allem deutsche Maschinen und chemische Produkte. Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft ist aber wenig euphorisch.

Die deutschen Exporte nach Russland sind 2017 erstmals seit fünf Jahren gestiegen. In den ersten elf Monaten zogen sie zum Vorjahreszeitraum um mehr als 21 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro an. Sie übertrafen damit bereits das Niveau des gesamten Jahres 2016 von 21,5 Milliarden Euro deutlich, wie aus Reuters am Montag vorliegenden Berechnungen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Besonders gefragt waren Maschinen, ...

