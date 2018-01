Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Stratec vor Zahlen von 57 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Anleger dürften bei Unternehmen aus dem europäischen Gesundheitssektor mit Blick auf das vierte Quartal unter anderem auf deutlicher als erwartete Wechselkursänderungen achten sowie auf dynamische Entwicklungen in den Schwellenländern und Effekte aus der US-Steuerreform, schrieb Analyst Yi-Dan Wang in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahlen des Laborzulieferers zum Schlussquartal dürften keine Überraschungen beinhalten. Das gute Wachstum sollte sich auch 2018 fortsetzen./edh/ck Datum der Analyse: 19.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0078 2018-01-22/14:45

ISIN: DE000STRA555